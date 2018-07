È previsto per domani mattina, dopo le 11, l'annuncio della decisione del Tas sull'appello del Milan contro l'esclusione per una stagione dalle coppe europee decisa dalla Camera giudicante della Uefa. È quanto apprende l'agenzia Ansa. L'udienza è ancora in corso e probabilmente si concluderà oltre le 18, orario inizialmente previsto per la conclusione dell'audizione.



«Sono stati affrontati gli aspetti di business, finanziari, legali. Adesso il panel ha tutti gli elementi per giudicare secondo legalità nel miglior modo possibile»: così l'ad del Milan, Marco Fassone, dopo l'udienza davanti al Tas di Losanna, durata quasi dieci ore, a cui ha partecipato anche un rappresentante di Elliott. «La presenza di Franck Tuil in un momento come questo, con un cambio di azionista, è sicuramente significativa - ha detto Fassone a Sky -. Ci aspettiamo che la sentenza arrivi domani nella mattinata».

