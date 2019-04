Milan, Gattuso non cerca alibi: «Abbiamo sbagliato molto»

di Salvatore Riggio

Rino Gattuso chiede concentrazione, voglia e pochi errori. Contro la Lazio è la partita della verità- I rossoneri hanno conquistato soltanto un punto nelle ultime quattro partite, compromettendo la rincorsa Champions.



Partita. «Mi accontenterei di vedere la prestazione vista contro la Juventus, ovviamente senza certi errori. Voglio vedere la stessa mentalità di una settimana fa».



Lazio. «Loro sono una squadra molto fisica, in questo assomiglia alla Juve. Riempiono sempre bene l’area. Non basterà solo giocare bene, servirà grande voglia. Dovremo giocare a calcio nel miglior modo possibile. Contro di loro abbiamo fatto sempre fatica a livello fisico».



Tifosi. «Ho letto che quest’anno a San Siro ci sono stati più di due milioni di tifosi, è un numero incredibile. Dobbiamo essere bravi a farli gasare».



Errori arbitrali. «Ne abbiamo parlato troppo, non dobbiamo cercare alibi. Ci sono stati degli errori, ma ne abbiamo commessi anche noi e dobbiamo farne di meno».



Rocchi. «Lui è una garanzia, un arbitro esperto. Solo in Italia si fanno certi discorsi».



Futuro. «Ho apprezzato molto le parole di Maldini, ho ancora due anni di contratto. Il mio obiettivo è tornare in Champions, il resto sono chiacchiere».



Corsa Champions. «Sampdoria-Roma è stata una gara decisa da un episodio. L’Atalanta, invece, sembra non faccia fatica. Sono in forma e stanno facendo bene».



Totti. «Non lo sento da diversi mesi. Io sono sotto contratto, non posso parlare con latri club. Non mancherei mai di rispetto a un club che mi ha dato tanto, come il Milan».



Uefa. «La mia responsabilità è il campo. Abbiamo una grande società e grandi uomini. Sono molto tranquillo».



Lavoro. «Io non ho paura, vivo peggio quando c’è troppa allegria. Do il meglio di me nei momenti difficili».

