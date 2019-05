«Non accetto che mi si faccia passare per un giocatore che si è rifiutato di entrare in campo quando l'allenatore glielo ha chiesto e che non ha rispettato il suo club ed i suoi compagni di squadra». È la precisazione affidata ai social dal centrocampista del Milan, Tiemoué Bakayoko, protagonista ieri sera di una discussione con il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, in occasione di Milan-Bologna.



«Per iniziare, in panchina ero pronto a dare il 200% anche se avessi dovuto giocare 5'. Quando Lucas (Biglia ndr) ha cominciato a soffrire in campo, mi è stato chiesto di cominciare a prepararmi nel caso in cui ci fosse stato un cambio -prosegue nel raccontare la sua versione dei fatti il francese-. Io mi sono preparato subito e ho iniziato a riscaldarmi massimo in 2-3 minuti. Quindi mi è stato detto di tornare in panchina: il tutto è avvenuto tra il 23′ ed il 26′. È stato quando mi sono riseduto in panchina che l'allenatore si è rivolto a me con termini che non mi aspettavo ed io stavo solo ripetendo le sue parole. Niente di più».



«Che le cose siano chiare: non ho mai rifiutato di entrare in gioco. Mi sembra che le immagini parlino da sole. Io avevo un unico desiderio: entrare in campo ed aiutare i miei compagni come ho sempre fatto e come farò fino alla fine della stagione. Forza Milan!», conclude il suo lungo tweet Bakayoko.

© RIPRODUZIONE RISERVATA