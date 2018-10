Milan, lungo stop per Caldara: lesione al tendine d'â€‹Achille

«Lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro». È più grave del previsto la diagnosi dell'infortunio rimediato dal difensore del Milan, Mattia Caldara, durante l'allenamento di sabato scorso. Alla luce degli esami strumentali a cui si è sottoposto, come comunica il club «il giocatore dovrà rimanere a riposo con arto in scarico e con tutore per tre settimane, periodo in cui verrà sottoposto a rivalutazioni specialistiche a migliore definizione dell'iter terapeutico e prognostico». Si può prevedere uno stop di qualche mese.



