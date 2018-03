Milan, Maldini vota Gattuso: «Lo apprezzo, merita la conferma»

«Il lavoro di Gattuso è da apprezzare, merita senza dubbio la riconferma. Sono pentito di non essere tornato al Milan? No, assolutamente. Le mie decisioni sono state prese dopo aver fatto dei ragionamenti e sono assolutamente convinto della scelta che ho fatto». Paolo Maldini, a margine di un evento William Hill, auspica che il suo ex compagno di squadra Gattuso possa restare sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione e non rimpiange la scelta di un anno fa di non aver accettato il ruolo di direttore tecnico. «Gattuso - prosegue Maldini - è un allenatore molto preparato, non è solo grinta e volontà. Mio figlio Daniel in Primavera con lui si è trovato molto bene». Secondo Maldini la sconfitta contro l'Arsenal «non fa testo»: «In Europa ci sono avversari di alto livello che hanno un ritmo di gioco diverso, l'arbitro non fischia mai e se non si è abituati a giocare davanti a 75 mila persone succede quello che è successo. Questa sconfitta però non ci voleva: potrebbe minare le certezze acquisite». Ma per Maldini il quarto posto è ancora alla portata dei rossoneri: «È difficile perché non può più sbagliare ma il Milan ha bisogno di crederci. Basta vincere il derby per avvicinarsi all'Inter». Maldini parla anche del momento difficile che sta attraversando il calcio in Italia: «L'Italia non si deve rassegnare a stare nella seconda fascia. Abbiamo una Federazione commissariata, non ci siamo qualificati per i Mondiali ma un momento negativo regala sempre la possibilità di un cambiamento. Io amo questo sport e questo ambiente che ha sempre fatto parte della mia vita ma non è detto che io debba in futuro lavorare nel calcio».



