Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. L'ex tecnico della Sampdoria, che pochi giorni fa aveva rescisso il suo contratto con il club blucerchiato, ha firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo: prenderà il posto di Rino Gattuso, alla guida dei rossoneri nell'ultimo anno e mezzo, e che ha lasciato dopo aver chiuso il campionato al quinto posto, ad un solo punto dalla zona Champions League.



«AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022», si legge nel comunicato ufficiale della società rossonera .







«Giampaolo, nato a Bellinzona il 2 agosto 1967, ha collezionato 270 panchine in Serie A, 324 in totale considerando tutte le competizioni. Ha avviato la sua carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, conseguendo il master per allenatori a Coverciano nel luglio del 2007. Ha poi allenato in svariati Club, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia e Empoli. Dall'estate del 2016 ha avviato una positiva esperienza alla guida della Sampdoria. Ora, Marco Giampaolo inizierà a lavorare con la squadra a partire dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA