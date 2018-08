Milan, morto Mario Trebbi, terzino degli anni ‘60: aveva 78 anni

«Ci ha lasciati un campione silenzioso. Il sestese Mario Trebbi ha conquistato Coppa dei Campioni e scudetti con la maglia del Milan. Nato a Sesto è sempre restato attaccato alla nostra città. L'antidivo per eccellenza, un vincente del calcio d'altri tempi. Ai suoi familiari e ai suoi cari le condoglianze della città». Così sul suo profilo facebook il sindaco di sesto san Giovanni dà notizia della morte del terzino sinistro negli anni sessanta. Trebbi, che fu prima calciatore e poi allenatore, era nato a Sesto nel 1938. Trebbi debuttò in Serie A con il Milan nel 1958 e rimase con la società milanese per otto anni, vincendo due scudetti e una Coppa Campioni. Passato al Torino nel 1966 l'anno successivo vinse la Coppa Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA