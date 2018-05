È il Milan, sembra il Napoli: dopo Reina firma anche Strinic

Ivan Strinic è un nuovo giocatore del Milan. L'annuncio ufficiale del club non c'è ancora, ma il terzino croato è uscito allo scoperto rivelando di avere firmato un contratto triennale con il Milan.



Dopo l'ingaggio a parametro zero di Pepe Reina, dunque, i rossoneri di Gattuso mettono a segno un altro colpo napoletano, con Strinic che aveva lasciato il Vesuvio solo sei mesi per trasferirsi a Genova, sponda Samp.

