Donnarumma, le scuse dopo gli insulti: «Video per mio zio, nulla contro Napoli»

di Gennaro Arpaia

Le ventiquattro ore da protagonista di Gigio Donnarumma non sono ancora finite. Dopo la grande parata su Arek Milik nel recupero di Milan-Napoli e le parole nel post-gara, il portiere di Castellammare di Stabia si era fatto il giro della rete con un video sfottò, registrato ieri sera, diventato virale e che non era andato proprio giù a tanti tifosi napoletani.



Ora arrivano anche le scuse del portiere milanista. «Mi dispiace abbiate frainteso quel video. Era un messaggio personale per mio zio, non so come sia diventato virale in rete. Quel messaggio era solo uno sfottò in famiglia che usiamo sempre prima e dopo le partite», ha chiarito Donnarumma dalla sua pagina Facebook. «Non ho nulla contro Napoli o i napoletani, spiace che qualcuno abbia pensato male delle mie parole. Simpatizzo per gli azzurri, Napoli è la mia città e ci sto sempre bene. In bocca al lupo per tutto».





