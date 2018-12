Live Milan-Parma 0-0 Gagliolo manda alto da due passi

Milan e Parma aprono a San Siro, nella sfida delle ore 12.30, il programma domenicale della 14esima giornata di campionato. I rossoneri sono reduci dal giovedì di coppa, ma soprattutto dal pareggio di Roma contro la Lazio nello scorso turno di Serie A; i ducali, neopromossi dalla serie cadetta, vivono un momento da favola dopo il successo casalingo sull'ottimo Sassuolo che ha consentito a Gervinho e compagni di issarsi in classifica sino al 6o posto occupato al termine della scorsa giornata.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessié, Mauri, Bakayoko; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Brescianini, Bertolacci, Halilovic, Montolivo, Borini, Castillejo. All.: Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. A disp.: Frattali, Bagheria, Stulac, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Rigoni, Sprocati. All.: D’Aversa

© RIPRODUZIONE RISERVATA