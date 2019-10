di Salvatore Riggio

Stefano Pioli debutterà sulla panchina del Milan nel giorno del suo compleanno, a San Siro contro il Lecce: «Ho detto a Piatek che ho fiducia in lui», le sue parole prime parole.



Milan. «Credo che servano idee, posizione da prendere e intensità. Su quello stiamo lavorando».



Piatek. «Gli ho detto a lui di avere grande fiducia. Se siamo al Milan significa che abbiamo dei valori e bisogna tirarli fuori».



Atteggiamento. «I giorni che siamo stati insieme non sono tantissimi, mi aspettavo di trovare attenzione e disponibilità e ho avuto queste risposte. Col Lecce dobbiamo dimostrare di avere le idee chiare».



Squadra. «Ha bisogno di giocare insieme, di vedere atteggiamenti sul campo per poter intervenire».



Ritiro. «Abolito per responsabilizzare i giocatori. Il ritiro non è più quello di una volta, ognuno è da solo a giocare al cellulare, quindi non è più necessario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA