Milan, Giampaolo cerca la svolta: ​«Con la Fiorentina dovremo sudare»

di Salvatore Riggio

Confermato dalla società, Marco Giampaolo cerca la svolta già domani sera contro la Fiorentina dell'ex Vincenzo Montella.



Donnarumma. «Le sue parole mi hanno fatto piacere. Se si espone, è perché ci crede».



Torino. «Non abbiamo chiuso la partita. Era quella la strada per portare a casa la vittoria. Per buona parte della partita, io mi sono divertito».



Bilancio. «Mi preoccupo di come la squadra riesce a recitare la parte nel suo complesso. L'obiettivo è di giocare a calcio, di fare la partita e gestire i tempi. Il dettaglio molte volte può far saltare il banco. La partita è svoltata nel momento in cui non siamo riusciti a chiuderla».



Fiorentina. «In tutte le partite devi sudare. È la mentalità che deve fare la differenza».



Piatek. «In quella posizione ha ritrovato il suo habitat, è abituato a giocare lì».

