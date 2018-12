Milan-Spal, dalle 20.30 La Diretta Gattuso si gioca il futuro

Milan e SPAL si affrontano a San Siro alle ore 20.30, nella partita che chiude il programma della 19a giornata di campionato e dunque dell'intero girone di andata: i rossoneri, ancora nel buco più nero di una crisi profondissima, cercano i 3 punti per tornare a lottare per il 4o posto, sfuggito di mano nelle ultime 2 giornate ed ora appannaggio della Lazio, mentre gli emiliani hanno bisogno di punti per mantenersi a distanza di sicurezza dalla terzultima posizione di classifica.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo

SPAL: Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA