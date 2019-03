Milik fa il modello in nazionale: il polacco in posa per la divisa retró

Diciotto gol in stagione lo hanno reso un punto fisso del Napoli di Ancelotti, ma adesso Arek Milik ha in testa di prendersi anche la Polonia. Negli ultimi mesi Lewandovski e Piatek gli avevano rubato la scena, ma stavolta è proprio l’azzurrk ad arrivare in ritiro nel momento migliore possibile. In attesa di prendersi la scena in campo, Arek se la prende davanti agli obiettivi dei fotografi: l’attaccante ha posato da modello per la divisa retró della sua nazionale in vista degli Europei 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA