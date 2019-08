Il caso è chiuso: Sergej Milinkovic-Savic sceglie il cuore e resta alla Lazio. «Sono dove sono e non mi manca nulla. Sto alla Lazio e non penso troppo alla fine del mercato. È stato scritto di tutto, ma so dove ho la mia testa e con chi ho un contratto», ha detto il Sergente in un'intervista rilasciata al quotidiano serbo “Espreso”.



«Il mercato inglese è terminato, quindi si è chiusa anche la storia di Manchester – ha aggiunto Milinkovic-Savic -. Non ero troppo innervosito da tutto quello che è stato scritto. Ero concentrato nel fare i preparativi per la prossima stagione nel miglior modo possibile».

