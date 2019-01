di Marta Ferraro

Kazuyoshi Miura, che a 51 anni è considerato il più vecchio calciatore professionista al mondo, ha rinnovato il suo contratto con il club Yokohama F. C. per un altro anno, per quella che sarà la sua 34esima stagione in campo.



Il giapponese, che compirà 52 anni il prossimo 26 febbraio, ha firmato il suo primo contratto professionale nel 1986, con il club brasiliano Santos. Nel 2017 ha battuto il record come il più vecchio capocannoniere nella storia del calcio, segnando un gol a 50 anni e 15 giorni.





