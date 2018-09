Best player Uefa, Modric rivela: «CR7 si è congratulato con me»

di Redazione Sport

Il giocatore croato Luka Modric ha rivelato che il portoghese Cristiano Ronaldo si è congratulato con lui per il premio come miglior giocatore del calcio europeo. «Dopo l'elezione, Ronaldo mi ha mandato un sms per congratularsi con me ed ha detto che spera di vedermi presto. Cosa dice la gente non importa, perché andiamo d'accordo», ha detto Modric dopo l'1-1 tra il Portogallo e la Croazia in amichevole nella città di Faro dove era assente l'asso della Juventus. Cristiano Ronaldo e Luka Modric hanno condiviso molti anni nello spogliatoio del Real Madrid e insieme hanno vinto quattro Champions League negli ultimi cinque anni. Il portoghese ha deciso questa stagione di lasciare la squadra blanca ed ha firmato per la Juventus. Tuttavia, la sua prima delusione è arrivata presto, il 30 agosto, quando ha appreso che Modric avrebbe ricevuto il premio come miglior calciatore Uefa. «Ha segnato 15 gol, portando il Real Madrid sulle spalle alla conquista ancora una volta della Champions, è semplicemente ridicolo», ha detto il suo agente, Jorge Mendes, al quotidiano portoghese «Récord». Cristiano Ronaldo ha declinato l'invito a partecipare al gala Uefa a Monaco. Finalista della Coppa del Mondo in Russia con la nazionale croata, Modric ha vinto il premio davanti a Cristiano Ronaldo e all'egiziano Mohamed Salah. Il croato potrebbe strappare al portoghese anche il Pallone d'Oro che presto consegnerà la rivista «France Football».

