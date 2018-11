Monaco, arrestato il presidente del club â€‹Rybolovlev

L'uomo d'affari russo Dmitri Rybolovlev, proprietario del club del Monaco, è stato arrestato oggi nel Principato, secondo quanto riportato dalla stampa francese. Secondo il quotidiano «Le Monde», Rybolovlev è stato arrestato a casa sua per ordine di un giudice monegasco nel quadro di un'indagine sulla presunta corruzione e il riciclaggio di denaro. Inoltre, le autorità hanno perquisito la sua casa. L'inchiesta, iniziata più di un anno fa, ed è definita dai media transalpini «MonacoGate». L'arresto di Rybolovlev è arrivato poche ore prima della partita che il Monaco ha perso 4-0 in casa contro il Bruges. Al di là delle vicissitudini che coinvolgono il suo proprietario, il club sta attraversando una forte crisi calcistica, quasi eliminato in Champions League e in zona retrocessione nella Ligue 1 francese.



