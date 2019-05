Non c'è pace per Monchi. L'ex ds della Roma, ora tornato al Siviglia per fare il direttore generale, è stato protagonista di uno spiacevole episodio raccontato dall'emittente Cadena Cope e ripreso da tutti i media spagnoli. Monchi, dopo i problemi avuti a Roma, sembrava aver ritrovato la serenità nel club che lo ha lanciato, e di cui è stato giocatore, ma all'alba di domenica scorsa, secondo quanto riferiscono Cadena Cope e l'agenzia di stampa spagnola Efe, è stato sul punto di venire alle mani con l'ex presidente della società andalusa José Maria Del Nido, del quale è stato per anni un dipendente. I due si sono incontrati durante i festeggiamenti della Feria de Abril (popolarissima festa che si tiene ogni anno nella città andalusa) e avrebbero cominciato a discutere a causa delle critiche rivolte da Del Nido, a mezzo stampa, all'attuale gestione societaria del Siviglia, e in particolare sull'operato di Monchi stesso.

Sono volate parole grosse, ma l'intervento delle persone che erano con Monchi (fra i quali il presidente del Cadice Manuel Vizcaino) e dei figli di Del Nido ha impedito che il litigio sfociasse in una rissa.

