Mondiale, la nazionale che alzerà la coppa incasserà 32 milioni

La Germania campione del mondo in carica e le altre big adesso sanno quanto possono incassare dall'avventura in Russia che partirà giovedì. La Fifa ha ufficializzato i premi in denaro per le nazionali che parteciperanno alla competizione Mondiali. Così ha stabilito che circa 32 milioni di euro (37 milioni di dollari) andranno ai vincitori di Russia 2018. I premi per la Coppa del Mondo sono saliti del 40% rispetto a quelli dell'edizione precedente. Le 32 federazioni partecipanti riceveranno 668 milioni di euro, per la maggior parte - vale a dire 338 milioni di euro - provenienti dai premi. Al secondo classificato andranno 23.6 milioni di euro, al terzo 20.7 milioni di euro, al quarto 18.6 milioni di euro, 13,5 milioni di euro per chi raggiunge i quarti di finale, 10,1 per chi arriva ai sedicesimi e 6.7 milioni di euro per chi partecipa alla fase a gironi.

