di Marco Ciriello

Ama, prega, festeggia, svieni, risorgi. Le montagne russe maradoniane. Tra spiritualità e ribellione, ascensione e cadute, in palio la salute, quella di El Diego, portata ancora una volta al limite, per passione. Suonala ancora e ancora e ancora. Il re dello sperpero: del genio e del sé. Argentina contro Nigeria, ma c'è più spettacolo sugli spalti che in campo. Sotto: una brutta Seleccion, dove Lionel Messi diventa finalmente adulto, facendo la formazione e segnando; sopra e dove sennò? lo spettacolo di arte varia maradoniana. Prima, ha incrociato le braccia sul petto, una divinità Inca, per il gol di Messi, ringraziando Dio e lasciandosi incorniciare da un raggio di luce russa; poi le ha allargate da Cristo di Rio in vacanza a San Pietroburgo: e si è preso la scena, il campo, e di nuovo il Mondiale. Una opera da Ermitage. Dopo si è accasciato e disperato per il gol della Nigeria, infine si è ripreso e scatenato come se fosse Eminem, dimenticando protocollo e disciplina, in mezzo c'era un rigore inesistente assegnato alla Nigeria che stava buttando fuori dal mondiale la Seleccion, e lui, c'ha visto un disegno della Fifa. Si è girato il film, e poi l'ha promosso, a modo suo.



