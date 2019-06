Mondiali femminili al via in Francia, per l'Italia il leader è Gama

di Roberto Ventre

L'esordio domenica contro l'Australia a Valenciennes, l'Italia femminile dopo vent'anni torna a giocare una fase finale del Mondiale e in Francia si presenta con buone credenziali per poter rappresentare una delle sorprese. Milena Bertolini guida un gruppo di ragazze che ha superato alla grande il girone di qualificazione con sette vittorie e una sola sconfitta (23 le convocate per il Mondiale che comincia domani con la gara inaugurale tra Francia e Corea del Sud e si chiuderà il 7 luglio con la finale a Lione): nel girone affronterà Giamaica nella seconda partita e chiuderà con il Brasile.



LA LEADER

Giocatrice leader è Sara Gama, la capitana azzurra, punto di forza della Juventus, la guida della difesa: grinta e velocità riesce a trascinare le compagne nei momenti decisivi. Fondamentale la sua esperienza in una competizione ad altissima intensità emotiva come i Mondiali, a cominciare dal match inaugurale contro una squadra pericolosa come l'Australia. Un'icona della nazionale azzurra: le è stata dedicata anche una Barbie.



IN ATTACCO

Italia che in attacco si affida alla fantasia di Barbara Bonansea, 27 anni e allo spiccato fiuto del gol di Ilaria Mauro, punta centrale della Fiorentina. Un tandem ottimamente assortito che mette in apprensione le avversarie: s'integrano alla perfezione per le loro caratteristiche. La Bonansea è irresistibile nel dribbling, riesce a fare la differenza soprattutto grazie alla sua straordinaria velocità. La Mauro invece ha forza fisica e in area di rigore è letale: è lei la finalizzatrice del gioco dell'Italia. Nel reparto offensivo c'è anche Valentina Giacinti, ora al Milan, ex del Napoli.



A CENTROCAMPO

Manuela Giugliano, tra le giovani del gruppo azzurro, maglia numero 10, cresciuta in maniera esponenziale nel Milan, il punto di riferimento a centrocampo: le sue giocate sono decisive per la fase offensiva, una delle sue qualità migliori sta proprio nella capacità di liberare le compagne d'attacco al tiro. A centrocampo fondamentale è anche l'apporto delle bianconere Valentina Cernoia e Aurora Galli, importantissima è anche un'altra juventina, Martina Rosucci che si è ripresa dopo due gravi infortuni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO