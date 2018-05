«Non siamo favoriti ma siamo molto bravi e daremo tutto»: Lionel Messi, fresco della tripletta rifilata nella notte italiana ad Haiti, nell'amichevole giocata alla 'Bombonerà - cerca di smorzare i facili entusiasmi e preferisce il 'low profilè. «Siamo contenti di aver sentito l'affetto di tutti i tifosi - le sue parole alla stampa argentina - non come altre volte che abbiamo ricevuto insulti. Adesso andiamo tutti in Russia per la Coppa del Mondo che è il sogno di tutti noi e di un Paese intero. Non siamo candidati alla vittoria ma siamo molto bravi, allenandoci e migliorandoci giorno per giorno. Abbiamo buoni giocatori e stiamo diventando più forti per potercela giocare alla pari con chiunque», ha detto il fuoriclasse dell'Albiceleste che esordirà il 16 giugno contro l'Islanda (Croazie e Nigeria le altre due avversarie del Gruppo D). «In una Coppa del Mondo, la logica non prevale quasi mai - ha aggiunto Messi - Adesso dobbiamo puntare a vincere la prima partita, che è la più importante perché ci darebbe tranquillità e serenità. L'Argentina è una delle nazionali più importanti del mondo e tutti ammirano e rispettano la nostra maglia. Ma dobbiamo dire la verità: non siamo i favoriti. Stiamo inseguendo un sogno, con grande umiltà, e daremo tutto ciò che abbiamo per realizzarlo in Russia, a prescindere dagli avversari che affronteremo. Dobbiamo procedere con calma, partita dopo partita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA