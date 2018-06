Niente Mondiali per Perotti: l'Argentina chiama Perez

Niente Mondiali per Diego Perotti. Il giocatore della Roma, che era stato escluso dalla lista dei 23 per Russia 2018, era tornato a sperare dopo l'infortunio a Manuel Lanzini, ma il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, ha preferito puntare su Enzo Perez, centrocampista del River Plate.



Dopo l'infortunio del centrocampista del West Ham, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro in allenamento, si era scatenata una volata per il sostituto che oltre a Perez e Perotti aveva coinvolto altri due ex romanisti: Leandro Paredes, ora allo Zenit San Pietroburgo, ed Erick Lamela, in forma al Tottenham.



Sampaoli ha preferito richiamare l'esperto 32enne, che è nel giro della nazionale dal 2009 e che nel 2014 in Brasile era in campo nella finale contro la Germania. L'annuncio della convocazione è stato dato dalla Federazione argentina con un tweet. Perez si unirà alla Seleccion direttamente in Russia.

