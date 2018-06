Dalla Russia alle favela: lo spot del Brasile è da brividi. E si rivede Ronaldo...

Dallo spogliatoio di uno stadio alla favela, fino ai videogame: le magie del calcio brasiliano senza confini nel nuovo spot che Nike, sponsor tecnico della Seleçao, ha diffuso per scandire l'avvicinamento ai Mondiali di Russia.



Nella pubblicità ci sono tanti protagonisti del Brasile che proverà a rimettere le mani sulla coppa del Mondo, dal capitano Thiago Silva al fenomeno Neymar, con una guest star d'eccezione: il Fenomeno con la F maiuscola, Ronaldo, che si esibisce in un calcio di punizione non proprio da manuale all'interno di un aeroporto.



