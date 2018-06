Russia 2018, Salah: «Spero di esserci per l'esordio»

«Spero di farcela a scendere in campo con l'Egitto nella partita contro l'Uruguay» di venerdì 15 giugno. L'attaccante egiziano Momo Salah si sta riprendendo dopo l'infortunio per lo scontro con Ramos nella finale di Champions, ma verso il rivale che lo ha messo fuori combattimento non ha parole tenere. In un'intervista al giornale spagnolo Marca l'ex attaccante della Roma dice: «L'infortunio di Kiev è stato il peggior momento della mia carriera: quando sono caduto ho sentito dolore e mi sono subito preoccupato, ho provato rabbia e tristezza per non poter continuare a giocare la finale. Poco dopo ho anche pensato di poter perdere i Mondiali, è stato un pensiero devastante».



A Ramos («con una infiltrazione Salah avrebbe potuto continuare a giocare»), il campione egiziano replica: «È una buona cosa quando chi ti ha fatto piangere poi ti fa ridere, forse potrebbe a questo punto dirmi se posso o meno giocare ai Mondiali». E sul messaggio ricevuto proprio dallo spagnolo? «Me lo ha mandato, ma mai gli ho ammesso di stare bene».

