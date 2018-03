Mondonico, migliaia ai funerali. Cori, fumogeni e sedie per salutare il mister

Ciao Mondo. Applausi, bandiere, fumogeni e il coro "Emiliano passaci la sedia" hanno accolto il feretro di Emiliano Mondonico nella chiesa di Rivolta d'Adda, dove riceverà l'ultimo saluto.



Nella folla di migliaia di persone c'era anche un paio di tifosi con una sedia brandita in aria (un'altra da cucina è stata esposta a una finestra in un palazzo davanti alla chiesa), in ricordo della celebre protesta contro l'arbitro nella finale di coppa Uefa del '92 tra Torino e Ajax, una delle immagini icona della carriera dell'allenatore.







Il feretro è giunto in chiesa a bordo dell'auto funebre, con attaccate decine di sciarpe di squadre di calcio, accompagnato dai famigliari, attraverso due ali di folla composte di tifosi, amici e appassionati, con bandiere, striscioni e i fumogeni accesi dagli ultrà dell'Atalanta, in rispettoso silenzio lungo il centinaio di metri di strada dalla casa di Mondonico, che in questo paese di circa ottomila abitanti era nato 71 anni fa.







Fra i personaggi del mondo del calcio che partecipano al funerale dell'allenatore, morto giovedì dopo sette anni di battaglie contro un tumore all'addome, ci sono anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, e diversi ex calciatori, come Filippo Inzaghi, Paolo Pulici, Gianluigi Lentini e Angelo Carbone. Nella chiesa di Santa Maria e San Sigismondo, nella piazza centrale di Rivolta d'Adda, ha trovato posto solo una parte delle persone accorse, e una folla ascolta il rito dall'esterno grazie ad alcuni altoparlanti.





VIDEO – Funerale Mondonico, i cori all’arrivo del feretro https://t.co/Ynlfl3lDkB Gianluca Sartori pic.twitter.com/dCHMixeIk4 — Forza-Toro (@forzatorofc) 31 marzo 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA