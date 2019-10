«Rischio appagamento? Impossibile, stiamo trovando i giusti automatismi ma c'è ancora tanto da migliorare, e poi domani affronteremo una gara difficile contro un avversario molto pericoloso». Così Vincenzo Montella alla vigilia della partita con l'Udinese in programma alle 12,30 in un Franchi che si annuncia gremito, con oltre 30.000 spettatori, a conferma dell'entusiasmo che circonda la Fiorentina reduce da due vittorie di fila.



Fra i viola più attesi ovviamente Franck Ribéry: in caso di conferma nell'undici titolare per il 36eienne campione francese sarebbe la quinta partita consecutiva, cosa che non gli accadeva dal 2014. «Non mi aspettavo che giocasse con tanta continuità - ha ammesso Montella – Il premio come Mvp di settembre? L'augurio è che possa diventare il calciatore dell'anno del nostro campionato, sarà una bella sfida».«Ai premi comunque è abituato», conclude il tecnico dei viola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA