Presidenza Federcalcio, spunta Moratti

Una clamorosa indiscrezione: per la presidenza della Federcalcio spunta Massimo Moratti. L'ex numero uno dell'Inter, che ha abbandonato la guida del club nerazzurro nel 2016, 73 anni, sarebbe il nome proposto ai club di serie A dal presidente della Juventus Andrea Agnelli. In giornata dovrebbe esservi un incontro con Moratti, che durante la sua gestione ha avuto sempre rapporti molto tesi con il mondo bianconero. Probabile la presenza del presidente della Lega serie A Gaetano Miccichè. Tutta da verificare la disponibilità di Moratti.



I club di serie A si erano riuniti lunedì scorso a Milano aggiornandosi a venerdì 5 per indicare il candidato alla presidenza della Figc (le elezioni sono fissate a Roma il 22 ottobre). Gabriele Gravina, presidente della Lega serie C, è il candidato di Lega Dilettanti, Associazione allenatori, Associazione arbitri e ovviamente Lega serie C. La Figc è guidata dal commissario straordinario Roberto Fabbricini dallo scorso gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA