Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli, condannati cinque ultrà nerazzurri

Cinque condanne a pene fino a tre anni e otto mesi di carcere sono state inflitte ai cinque ultrà processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati in relazione agli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. Lo ha deciso il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi a seguito dell'inchiesta coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri.



La pena più alta a Nino Ciccarelli, storico capo ultrà della curva interista.

