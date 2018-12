E' morto all'età di 83 anni Gigi Radice, storico allenatore del Toro e del Milan. Affezionati a lui anche i tifosi della Roma, che ha guidato nella stagione '89-90' nella mitica stagione del Flaminio, lo Stadio Olimpico era in ristrutturazione in vista dei mondiali di Italia 90. . Ha guidato anche Inter, Milan, Bologna, e Fiorentina. Al Milan è stato 10 anni, ha vinto la Coppa campioni nel '63.



Poi allenatore per 30 anni fino al 1997, allenando grandi squadre come Torino, Inter, Milan, Fiorentina, Roma, Bologna e ha vinto uno storico scudetto col Toro nel 1976, 'unico del dopo Superga. E' uno dei precursori italiani del pressing e del calcio totale. Il 17 aprile 1979 rimase coinvolto in un incidente stradale sull'Autostrada dei Fiori, che stava percorrendo sulla sua auto insieme all'ex calciatore Paolo Barison. Nello scontro Radice riportò alcune contusioni, Barison invece perse la vita.

