E' morto Giovanni Semeraro ex patron del Lecce, aveva 82 anni. Era stato ricoverato d'urgenza il 7 luglio scorso all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce per uno scompenso cardiaco e poi trasferito in clinica. Semeraro, imprenditore, già azionista di maggioranza di Banca del Salento, divenuta poi Banca 121 fino alla cessione al Monte dei Paschi di Siena, acquistò il Lecce nel 1994 affidando la presidenza a Mario Moroni. Nel giro di due anni la promozione in serie A. Dalla stagione 2005-2006 fino al giugno 2010 Semeraro divenne presidente, quando poi passò il testimone al figlio Pierandrea. Nel maggio 2011 l'intenzione di cedere il sodalizio giallorosso, poi a luglio 2011 la definitiva cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA