Il calcio piange Mondonico: portò in alto Atalanta e Torino

Un altro lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento nella notte, dopo una lunga battaglia con un tumore, Emiliano Mondonico, l'allenatore lombardo il cui nome è legato agli exploit di Cremonese e Atalanta e al ritorno in alto del Torino. Aveva compiuto 71 anni da pochi giorni. A dare la notizia è stata la figlia Clara con un messaggio su Facebook. «Ciao Papo.... la vita ti ha messo davanti a partite che sembravano impossibili da vincere ma tu, con la forza che ti contraddistingue, hai dimostrato di essere in grado di superare tutto… sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu... eternamente tua», lo struggente messaggio.



Sul profilo dell'allenatore - che iniziò la sua carriera in panchina nel 1979 con le giovanili della Cremonese, riportata in serie A dopo 54 anni nel 1984 - continuano ad aggiungersi messaggi di condoglianze, così come moltissimi sono i post su twitter.«Ciao Mondo, ci mancherai», è il tweet con cui il Torino ha voluto salutare Mondonico, che allenò la squadra piemontese tra il 1990-1991 e il 1993-1994, portandola alla finale di Coppa Uefa, persa con l'Ajax. Celebre l'episodio della finale di Amsterdam quando, per protestare contro l'arbitro, Mondonico sollevò una sedia verso il cielo, finendo poi squalificato per una giornata (episodio che, non a caso, è stato scelto da molti per ricordarlo sui social). Nel 1992-93, sempre con la squadra granata, Mondo vinse la Coppa Italia. Al Torino tornò poi nel 1998-99, riportandolo in serie A. Scalata nella massima serie che gli era già riuscita nel 1988 con un altro club, l’Atalanta, guidata poi fino a una storica semifinale di coppa delle Coppe, persa con il Malines di Michel Preud’Homme.

