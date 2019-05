Mou-Conte: l'incrocio in casa Inter la Roma vira su Gasperini

di Pino Taormina



Cercano nuove sfide e nuovi duelli. Ma magari sono solo sedotti dal denaro, che male c'è? Un bel po' di allenatori si prepara a lasciare l'attuale panchina per ricominciare altrove, alla ricerca - diranno - di un altro progetto calcistico e di un'altra filosofia di vita. Prepariamoci, dunque, al grande valzer. Pochettino, Mourinho, Ten Hag. E magari anche i nostri Gasperini, Spalletti, Di Francesco. Si va verso un'estate che sarà caratterizzata da un ballo delle panchine senza precedenti, in Italia e nel resto d'Europa, e si parla degli scranni più ambiti, mica roba di secondo piano.



Per l'Italia la notizia più succulenta riguarda ovviamente Antonio Conte, che da qui alle prossime settimane deciderà il da farsi. E in un effetto domino senza precedenti, deciderà anche il destino di tanti colleghi. D'altronde, in questa vicenda, ognuno è lo scarto di un altro. E nessuno la prende a male. Fuori dalla mischia, al momento, Sarri. Ma al Chelsea le decisioni le prendono con calma: Conte fu esonerato il 6 luglio, per intenderci. Ma il leccese se lo contendono davvero tutti, anche se l'offerta più ghiotta è quella formulata dall'Inter. Roma e Milan, raccontano gli spifferi, sono interessati alle sue mosse e si sono fatte vive, ma Conte vuole un progetto che lo porti a vincere subito.



