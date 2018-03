Mourinho attacca de Boer: «Peggior tecnico della Premier»

di Redazione Sport

«Ho letto alcune dichiarazioni del peggior tecnico della storia in Premier League, Frank De Boer, con 7 sconfitte e nessun gol segnato in 7 partite, che io non sarei l'allenatore giusto per Marcus Rashford perché per me è importante solo vincere». L'allenatore del Manchester United, José Mourinho, replica al collega Frank De Boer dopo le critiche del tecnico olandese sulla sua gestione di Rashford. «Sicuramente con lui imparerebbe come si perde. Marcus ha appena 20 anni e sono molto soddisfatto di lui. Non gioca sempre dall'inizio ed è normale sia così, ma in lui abbiamo tutti grande fiducia», aggiunge lo special one.

