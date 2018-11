Mou, il coraggio dell'anti-Juve: così Josè divide ancora il calcio

di Marco Ciriello

Unire in un solo gesto Enzo Jannacci, Peppino Prisco, Ugo Tognazzi e Kevin Spacey è quasi impossibile, ma José Mourinho è un felino, quindi capace di tutto. Ecco il suo orecchio teso a sentire i cori dei tifosi juventini zittiti dal ribaltamento della partita, farsi sintesi d'ironia, riscatto e risposta, e non offesa come si è detto e scritto, un gesto perfetto col quale ha unito tutto il mondo antijuventino da Buckingham Palace escluso il Sun che ha titolato «No class» al San Paolo esclusa la Rai che ha provato a far passare il suo gesto come offensivo.



Mourinho è da sempre una nave pirata, un capitano di ventura che si porta dietro i tifosi che lascia persino a Madrid, esclusi Jorge Valdano e Javier Marías, ci sono delle vedove da andare a ritrovar , un principe libero e ben pagato che produce spettacolo, non è solo un allenatore e chi lo ingaggia prende un pacchetto eterogeneo che è fatto di accolli e confini, faide e rivincite, territori inviolabili e zone franche da misurarsi per ogni campo dall'Equatore al Polo Nord. In questo caos di scontri poi c'è l'efficacia della sua grammatica di corpo e azioni, cui seguono conferenze stampa alla Carmelo Bene, è un uomo di teatro capace di allacci tra mondi lontanissimi, e prima di tutto questo è uno stratega anche del campo, ha vinto la partita contro la Juventus con i cambi e le palle alte, con le torri e con una tenuta psicologica enorme, avendo una rosa inferiore a quella di Massimiliano Allegri.



Mourinho da sempre sa che il calcio si spalma ovunque, che conta tutto, e per questo si è fatto pirandelliano, shakespeariano e poi benaventiano, partendo da una scuola di introversione pessoiana, con una riscrittura occidentalissima di David Mamet, immergendosi nelle culture dei paesi dove allena. Mourinho ha capito che gli stadi sono gli ultimi luoghi dei conflitti sociale, culturale, psicologico e si è messo ad esercitarli, alimentarli talvolta generarli; per questo piace, per questo scavalca i settori che dividono gli stadi e parla anche agli altri, soprattutto quando si tratta della Juventus. Per la squadra e soprattutto per i suoi tifosi è uno spettro, quello del dominio interista, per tutti gli altri è la possibilità di riscatto davanti allo strapotere di una squadra forte e arrogante che non vuole sentire ragioni, in ogni ambito, e che se perde non vuole che il fatto venga sottolineato. Per questo può vincere all'Old Trafford giocando abbastanza bene e cantare con i suoi tifosi contro Mourinho (offese ingiustificate alle quali ha risposto con le tre dita che ricordavano il suo triplete) mentre lui ricordando Rudyard Kipling va in conferenza stampa ad elogiarne la linea difensiva. Quando invece si ribalta la vittoria, davanti al suo gesto di sentire un po' di più quei cori d'un colpo spariti, ecco correre Bonucci a fermarlo lo stesso calciatore che perno anche della Nazionale che non ha mai spiegato come mai vede la partita in curva con alcuni pregiudicati e Ashley Young opporsi come se ci fosse un terzo tempo, ma differente.



