Premier League, Mourinho convoca la conferenza alle 8 di tre minuti

Partita dopo partita aumenta la pressione su José Mourinho che ha rivelato tutto il suo nervosismo in una conferenza lampo di soli tre minuti, svoltasi alle otto del mattino, e da molti interpretata come una «ritorsione» contro i giornalisti. Bersaglio della critica ormai da diversi mesi, contro il Newcastle il portoghese rischia di allungare la striscia senza vittorie a cinque partite, come mai nelle ultime 29 stagioni. Nelle ultime due settimane i Red Devils hanno perso due volte (contro Tottenham e Derby), e pareggiato altrettante (Valencia e Wolverhampton). Mourinho, nel corso di una conferenza stampa rarefatta (ha pronunciato solo 262 parole), ha ammesso che la situazione sta diventando «inaccettabile» per gli alti standard del club, rifiutandosi però di spiegare «le molte ragioni» all'origine delle attuali difficoltà della sua squadra. «Siamo solo all'inizio di ottobre e se guardiamo le classifiche in tutta Europa, ci accorgiamo che gli attuali equilibri non rispecchieranno quelli che si verranno a creare a fine stagione - la difesa di Mourinho -. Ci troviamo in una posizione che dobbiamo assolutamente migliorare, abbiamo bisogno di punti, quei punti che abbiamo perso soprattutto nelle ultime due gare di campionato». Secondo alcuni commentatori, saranno decisive per le sorti dell'ormai ex Special One le prossime due partite: l'imminente gara casalinga contro il Newcastle quindi la trasferta tra sette giorni allo Stamford Bridge, ospite del Chelsea. Il martedì successivo lo United riceverà la visita della Juventus, ma non è affatto certo che quella sera sulla panchina dell'Old Trafford siederà ancora Mourinho.

