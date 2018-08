«Avete letto Hegel?». Abituato a spiazzare sempre, Josè Mourinho supera se stesso in una conferenza-stampa show nella quale rivendica i suoi successi e cita il filosofo tedesco per scacciare tutti i critici. Giocando sulla loro ignoranza, con una piccola modifica alla citazione che nessuno nota. «Alleno uno dei più grandi club al mondo, ma sono uno dei più grandi al mondo», ha detto il tecnico del Manchester United, all'antivigilia della partita in casa del Burnley, parlando del suo inizio negativo. «Ho vinto otto titoli, non titoletti qualsiasi, titoli veri, in Spagna, Italia e Inghilterra: nessuno ci è riuscito». Ma sarà il più grande anche se non vincerà con lo United? la domanda. E qui scatta la risposta al cronista. «Certo. Ti chiedo una cosa: conosci i filosofi? Leggi qualcosa per informarti? Leggi Hegel: dice che la 'verità è nell'intero'...». Citazione dotta, ancorchè non perfetta: 'la verità è l'intero', scriveva il padre dell'idealismo tedesco nella 'Fenomenologia dello Spirito'.



