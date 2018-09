Nainggolan fissa gli obiettivi: «Voglio alzare un trofeo con l'Inter»

«Voglio vincere, questo è sicuro. Ho sempre dato tutto ma non ho mai alzato un trofeo. Magari ora è arrivato il momento giusto, però voliamo bassi». Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan, in un'intervista a Sky. «L'obiettivo per la squadra è migliorare la scorsa stagione - ha proseguito il belga. Siamo partiti male ma queste vittorie ci hanno rimesso in carreggiata, dobbiamo continuare così. Noi l'anti-Juve? Ci si aspetta tanto, dipenderà da noi come andare avanti». Dopo aver saltato la preparazione per infortunio, Nainggolan è ancora alla ricerca della condizione migliore: «Sto dando tutto me stesso, devo migliorare senza dubbio ma non sono preoccupato - le sue parole a Sky -. Spalletti? A Roma mi sono trovato molto bene con lui, abbiamo fatto risultati importanti. Spero di togliermi soddisfazioni qui, della Roma non voglio più parlare, l'importante è fare bene all'Inter. Totti? Giocare con lui è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Quando lo vedrò spero che mi regali l'autobiografia». Chiusura dedicata ai tifosi nerazzurri: «C'è tanto entusiasmo specie dopo la qualificazione in Champions League. È bello giocare davanti ad uno stadio pieno, noi ce la metteremo tutta per vincere ogni partita e speriamo di ottenere risultati tutti insieme», ha concluso Nainggolan.

