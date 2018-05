di Bruno Majorano

Se «London calling», come cantavano i Clash, Maurizio Sarri è pronto a dire sì. D'altra parte nella capitale britannica è tempo di matrimoni. Dopo quello tra il principe Harry e la bella Meghan, i fiori d'arancio sono pronti per Sarri e il Chelsea. Un feeling nato in tempi tutt'altro che sospetti, ovvero quando Abramovich ha iniziato a tentare l'allenatore che all'epoca era ancora saldamente seduto sulla panchina del Napoli. Il magnate russo ha sempre avuto un certo fascino per gli italiani (tra gli altri ha avuto in panchina anche Carlo Ancelotti), e infatti al momento l'unico intoppo nella trattativa tra il Chelsea e Sarri è dato dalla presenza ingombrante (dal punto di vista dell'ingaggio) di Antonio Conte.



L'ex ct della Nazionale (che in due stagioni al Chelsea ha collezionato una Premier e una coppa di Lega alzata al cielo di Wembley poco più di una settimana fa), infatti, è legato al club londinese per altre due stagioni e in caso di licenziamento Abramovich dovrebbe continuare a pagargli un lauto stipendio. Problema non da poco se si considera che per liberare Maurizio Sarri dal suo accordo con il Napoli è necessario versare nelle casse di De Laurentiis una clausola pari a 8 milioni di euro. Come direbbe Totò «è la somma che fa il totale», e nel caso di specie si parla di cifre decisamente elevate.



Detto questo, però, quando uno degli interlocutori si chiama Roman Abramovich, si ha sempre l'impressione che quello economico possa essere l'ultimo dei problemi. E allora a Londra c'è chi giura che la trattativa tra il Chelsea e Sarri sia oramai al capolinea. Battuta nettamente la concorrenza dello Zenit. Il club di San Pietroburgo ha provato un inserimento in corsa mettendo sul piatto un'offerta economica maggiore rispetto al biennale da 6 milioni a stagione proposta dal Chelsea, ma allo stesso tempo non altrettanto allettante dal punto di vista tecnico. Maurizio, però, vorrebbe ulteriormente alzare la posta chiedendo un contratto triennale al Chelsea all'interno del quale venissero tolte tutte le clausole relative ad una possibile rescissione anticipata dell'accordo con il club di Roman Abramovich.



