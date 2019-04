Ramsey, il piccolo Rambo: il neo bianconero prenota il bis

di Pino Taormina

Il professor Wenger, che più che allenatore nell'ultimo decennio era diventato una specie di talent scout, per convincerlo a dire di sì all'Arsenal lo mandò a prendere con un jet privato a Cardiff. Era il 2008. Undici anni dopo, Aaron Ramsey lascia l'Arsenal a parametro zero ma nessuno lì lo chiama traditore o invoca per lui un posto in panchina. Sarà una delle pedine chiave del match di questa sera, così come lo è stato giovedì scorso. Probabile che prenda il posto di Ozil dietro le due punte, oppure resti sulla mediana a tre dove ha fatto a pezzi i vari Allan e (soprattutto) Fabian che sognano una rivincita con colui che il prossimo anno sarà avversario anche in Italia, avendo detto di sì alla Juventus.



