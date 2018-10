Napoli, c'è Kassai per il Liverpool: diresse la vittoria con l'Arsenal

Sarà l'ungherese Viktor Kassai l'arbitro designato dall'Uefa per l'importantissimo match di mercoledi sera al San Paolo tra Napoli e Liverpool. Classe 1975, Kassai è arbitro di esperienza internazionale, sempre presente in Champions ed Europa League nelle ultime stagioni e capace di arbitrare la finale della coppa europea più importante per club nella stagione 2010-11.



Nel passato di Kassai anche un precedente con gli azzurri, sempre contro una squadra inglese: nel dicembre del 2013, fu proprio l'ungherese ad arbitrare Napoli-Arsenal, ultimo turno del girone Champions al San Paolo che il Napoli di Benitez vinse 2-0 pur senza guadagnare la qualificazione al turno successivo a causa della peggiore differenza reti.



Non un bel ricordo per Carlo Ancelotti: quando era Bayern Monaco, infatti, si arrese ai quarti di Champions contro il Real Madrid e le scelte «discutibili» proprio di Kassai, che indirizzò il match con qualche errore di troppo e costò la qualificazione ai tedeschi. Insieme a lui, mercoledi sera, ci saranno gli assistenti Ring e Tóth, gli addizionali Bognár e Szabó, con il quarto uomo Berettyán.

