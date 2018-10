Callejon con l'amico Arbeloa: weekend di lusso a Montecarlo

Dopo gli allenamenti settimanali, il Napoli ha concesso il fine settimana di riposo ai calciatori azzurri non impegnati con le rispettive nazionali in queste ore. L’occasione giusta per molti di loro per staccare con le sessioni di allenamento e magari fare ritorno a casa, approfittando di quarantotto ore di relax.



Lo sa bene José Maria Callejon, volato verso Monte Carlo con la compagna Marta per un weekend di lusso lontano da Napoli o dalla Spagna. Insieme a loro anche Alvaro Arabella, connazionale ed ex compagno di Callejon al Real Madrid. I due sono molto amici ed approfittano delle pause di campionato per qualche ora insieme con le rispettive compagne, come mostrato proprio da Marta su Instagram.





