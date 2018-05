Noi, innamorati di quest'azzurro ci siamo divertiti con Sarri & Co.

di Marilicia Salvia

Novantuno punti, due record in uno: quello a uso interno, la vetta più alta mai raggiunta nella storia del Napoli, l'altro che serve solo ad aggiungere amarezza, perché le sole due squadre che finora avevano superato quota novanta, e cioè Inter e Juventus, avevano contemporaneamente agguantato lo scudetto. Lo scudetto sognato e non arrivato, il grande assente, ieri, in un San Paolo straripante di bandiere azzurre e di cori, di bambini con le magliette di Lorenzo e Ciro-Dries, di donne e uomini con le lacrime agli occhi. Una festa sul filo tra l'arrivederci e l'addio pure difficile da celebrare perché, vai a vedere il destino, all'ultima giornata fra tante squadre ci è capitato il Crotone, il meridionale Crotone, da sconfiggere e condannare alla retrocessione. Ma una festa necessaria, e chi se ne importa più se alla resa dei conti siamo a zero tituli: necessaria, perché tifosi e squadra avevano bisogno di dirselo un'ultima volta e per sempre il loro amore. Mai, a memoria di tifosi, c'è stata a Napoli una sintonia così totale tra il campo e gli spalti, tra il popolo azzurro, i calciatori e - soprattutto - l'allenatore. Mai, per un intero campionato, si sono divertiti così tanto tutti insieme, tifosi e squadra, neanche quando la star era Maradona, o forse solo allora. I caroselli dopo la vittoria allo Stadium, e soprattutto i cinquemila che d'improvviso si sono presentati alla stazione centrale per accompagnare gli azzurri verso Firenze (ahimè, senza immaginare che stava per cominciare l'inizio della fine) resteranno fotografie indelebili dell'anno in cui Napoli si innamorò del Napoli.



