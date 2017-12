Mandragora, prima sfida al Napoli: il sogno del baby Scampia è realtà

di Bruno Majorano

Le vele. Quelle di Scampia sono il simboli di casa, quelle spiegate che si gonfiano sono i simboli del futuro che verrà. Rolando Mandragora è uno di quelli che ce l'hanno fatta. A 14 anni ha lasciato Napoli, il suo quartiere e la sua famiglia con destinazione Genova. Ad accoglierlo ha trovato un settore giovanile rossoblù che nella persona di Michele Sbravati aveva già capito che quel ragazzo nato nel 1997 aveva già le stimmate del predestinato. Vietato guardare la carta di identità, perché dalla personalità che mette in campo, Rolly - così come lo chiamano tutti - è tutt'altro che un ventenne. Testa alta, grande grinta e una voglia di spaccare il mondo che lo divora fin da quando era poco più di un bambino. D'altra parte la sua è una famiglia cresciuta a pane e pallone. Merito di papà Giustino e zio Bruno, due che nel calcio ci stanno da sempre. Il primo da dirigente, il secondo da allenatore. E Rolly è venuto su anche grazie alle loro dritte. Il resto, cioè la storia che ha scritto dopo, è tutto farina del suo sacco.



Come l'esordio a 17 anni e 4 mesi. E che esordio. Titolare in un Genoa-Juventus del 2014 quando nel duello a tu per tu con Pogba sembrava lui il gigante da oltre 100 milioni di euro. Una sorta di colpo di fulmine per la Juventus che dopo quella partita se ne innamorò a tal punto dal volerlo fortemente. I bianconeri hanno rilevato il suo cartellino e lo hanno poi girato in prestito: prima a Pescara e ora a Crotone. Questo è il suo primo anno da protagonista nel calcio di serie A dopo quelle 5 indimenticabili presenze con la maglia del Genoa.



I tempi nella scuola calcio di Ponticelli sono oramai un ricordo, che per Rolly non si cancella, perché le sue origini non le ha mai rinnegate. Neanche quando ha guidato in estate la Nazionale Under 20 al mondiale di categoria. In mezzo al campo a dirigere le operazioni a prendere per mano la squadra fino ad una medaglia di bronzo che prima della partenza per la Corea del Sud sembrava solo un sogno a occhi aperti.



È tutto vero per Rolly che poi con la maglia del Crotone si è anche già tolto lo sfizio del primo gol tra i professionisti: il 24 settembre contro il Benevento. Domani sarà la sua prima volta contro il Napoli, la squadra che lo ha cercato ma che come suo padre Giustino ha raccontato in passato, lo stesso Rolly non ha voluto per scegliere poi il Genoa. Inevitabile che quella di domani allo stadio Ezio Scida sarà per lui una partita dal sapore molto speciale. Del Crotone è già un leader e non dovrà lasciarsi condizionare dalle emozioni perché in questo momento ogni punto è pesantissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO