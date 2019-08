E alla Fiorentina arriva Ribery, il grande nemico di Ancelotti

di Marco Giordano

Chissà se ci sarà sabato al Franchi, chissà se Franck Ribery potrà già essere a disposizione di Montella per il match con il Napoli che apre la serie A. Perché il destino italiano del francese, che oggi sposerà la Fiorentina per le prossime due stagioni, gli mette subito di fronte il Napoli e soprattutto Ancelotti. Il tecnico con il quale è stato al Bayern Monaco tra il 2016 ed il 2017: dopo una prima stagione tra sorrisi, baci e fiumi di birra, i retroscena narrano di come Ribery sia stato uno dei cinque congiurati con Robben, Boateng, Hummels e Muller a chiedere alla dirigenza tedesca di sollevare Ancelotti dall'incarico di tecnico dei bavaresi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO