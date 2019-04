Genoa, Prandelli vede rosso: «Sturaro dice di non averlo toccato»

Un punto che vale oro per il Genoa, capace di resistere al San Paolo in inferiorità numerica e di strappare un pareggio che può pesare tanto in questo finale di stagione. «La squadra ha reagito bene, sapevo che non abbiamo il carattere giusto. Questo gruppo merita tanto perché i calciatori stanno dando tanto ad ogni allenamento. La soddisfazione è grande dopo una partita del genere».



«Sturaro? Ha detto di non aver proprio toccato l’avversario, ma a me non piace fare polemica, cerchiamo però di unificare le scelte degli arbitri» ha continuato Prandelli a Sky commentando il rosso. «Genova è una piazza stimolante ogni giorno, ma la pressione spesso è altissima. Accettiamo sempre le contestazioni dei tifosi, ma il gruppo va aiutato, ci sono tanti calciatori giovani e che andrebbero sostenuti. Ho provato a schierare una formazione di qualità stasera, Pandev ha fatto molto bene e anche cambiando sistema di gioco la squadra ha risposto alla grande. Il derby? Vale tanto, vale una stagione e punti pesanti. Me ne parlano da quando sono arrivato qui, sono partite che tutti vorrebbero giocare. La settimana pre derby è diversa da tutte, arriveremo sicuramente pronti alla gara».

