Icardi, un’altra pista va in fumo: «Non al Monaco», Wanda assicura

Una ipotesi spuntata fuori nelle ultime ore ma che già sembra tramontare. Wanda Nara ha assicurato, Mauro Icardi non andrà al Monaco, la squadra del Principato che aveva fatto recapitare all’Inter una nuova offerta per l’attaccante argentino nerazzurro.



A riportare la notizia TyC Sports, tv Argentina che ha sentito proprio Wanda - moglie e agente de calciatore - in queste ore. La Nara ha chiuso ad ogni possibilità di un futuro monegasco per Icardi il cui futuro resta quindi ancora più nel mistero.

