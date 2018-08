Inglese tra Parma e De Laurentiis: «85 milioni? Solo al fantacalcio»

Protagonista della prima di campionato con un gol bello quanto importante, Roberto Inglese ha tutta la voglia di conquistare i tifosi del Parma. Dopo un’estate da sostituto in maglia azzurro Napoli, il prestito in Emilia gli regalerà lo spazio necessario. «Qui mi sono trovato subito bene, non è cambiato tanto rispetto all'anno scorso: ero al Chievo, in una squadra che lottava per salvarsi. Domenica non ho avuto problemi, sono abituato a lottare per cercare di centrare la salvezza. Pian piano migliorerò la condizione fisica e mi integrerò coi compagni. La fame non mi manca: l'ho dimostrato già domenica».



«Quando il direttore mi ha chiamato, non ho avuto alcun dubbio nell'accettare la sua proposta, anche perché il Parma è un club con una grande storia e una grande tradizione», ha aggiunto il calciatore nella conferenza di presentazione. «A Napoli ho vissuto un breve periodo, ma sono contento di essere qui, è quello che volevo: qui posso essere protagonista e posso continuare a fare ciò che so fare meglio: segnare. De Laurentiis dice che valgo 85 milioni? È fantacalcio, ma so che il presidente ci tiene a me anche se devo dimostrare ancora tanto. I gol non sono importanti, quello che mi importa è festeggiare con la squadra la salvezza a fine campionato».

