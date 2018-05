Dopo la salvezza conquistata con il Chievo all’ultima Curva grazie ad un suo gol, Roberto Inglese e la squadra gialloblu tirano un sospiro di sollievo. «Sicuramente volevo chiudere bene l'anno nella mia ultima partita al Bentegodi. Tre settimane fa eravamo terzultimi, per il terzo anno consecutivo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Quando giochi per la salvezza devi avere la grinta giusta».



Ai microfoni di Sky Sport, poi, l’attaccante di proprietà del Napoli ha parlato del suo probabile approdo in azzurro nella prossima stagione. «Napoli? Partirò in ritiro con loro, merito questa possibilità», ha detto la punta, che potrebbe raggiungere a questo punto la squadra azzurra a Dimaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA